Посольство попросило Стокгольм подтвердить присутствие россиян на Sea Owl I

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Посольство России направило запрос шведским властям с просьбой подтвердить присутствие россиян на борту задержанного танкера Sea Owl I, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

"Шведской стороне направлен запрос с просьбой подтвердить присутствие россиян на борту судна, информировать об их правовом статусе и, в случае необходимости, обеспечить нашим консульским сотрудникам связь с ними. Ожидаем ответа", - сказал глава дипмиссии.