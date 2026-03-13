Посол России в Лондоне заявил о стагнации экономики Британии - РИА Новости, 13.03.2026
11:04 13.03.2026
Посол России в Лондоне заявил о стагнации экономики Британии
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Темпы роста экономики Великобритании и других европейских стран стагнируют в частности из-за того, что они оборвали отношения и начали конфликтовать с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В интервью с телеканалом CNBC посол отметил, что Европа бросила все свои ресурсы на противостояние с Россией на Украине, в результате чего пострадала их экономика.
"Европа использовала все ресурсы, которые у нее были, и последствия этого видны в слабом развитии во всех этих странах, включая Великобританию. Они изо всех сил пытаются добиться роста ВВП хотя бы в 1%, или даже меньше 1%, потому что они решили разорвать все отношения с Россией", - сказал Келин в интервью американскому телеканалу CNBC
Он подчеркнул, что экономика самой России при этом адаптировалась к санкциям.
"Мы переориентировали нашу торговлю, мы переориентировали наши экономические усилия на восток и на наших партнеров. И на самом деле санкции не заставили нас изменить политические цели и политический курс. Мы по-прежнему придерживаемся своего курса", - добавил он.
В начале марта британское бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) понизило прогноз роста ВВП по итогам 2026 года до 1,1% с 1,4%.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
