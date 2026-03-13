Посол России в Лондоне заявил о стагнации экономики Британии

https://ria.ru/20260313/posol-2080431993.html
Темпы роста экономики Великобритании и других европейских стран стагнируют в частности из-за того, что они оборвали отношения и начали конфликтовать с Россией,... РИА Новости, 13.03.2026
в мире
россия
великобритания
лондон
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60ba3a566c3b427ab020a044354a5ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6ad38db255f2923c50c0f2c43693ff6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Посол Келин: экономика Британии стагнирует из-за разрыва отношений с Россией
ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Темпы роста экономики Великобритании и других европейских стран стагнируют в частности из-за того, что они оборвали отношения и начали конфликтовать с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В интервью с телеканалом CNBC посол отметил, что Европа
бросила все свои ресурсы на противостояние с Россией
на Украине
, в результате чего пострадала их экономика.
"Европа использовала все ресурсы, которые у нее были, и последствия этого видны в слабом развитии во всех этих странах, включая Великобританию
. Они изо всех сил пытаются добиться роста ВВП хотя бы в 1%, или даже меньше 1%, потому что они решили разорвать все отношения с Россией", - сказал Келин
в интервью американскому телеканалу CNBC
Он подчеркнул, что экономика самой России при этом адаптировалась к санкциям.
"Мы переориентировали нашу торговлю, мы переориентировали наши экономические усилия на восток и на наших партнеров. И на самом деле санкции не заставили нас изменить политические цели и политический курс. Мы по-прежнему придерживаемся своего курса", - добавил он.
В начале марта британское бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) понизило прогноз роста ВВП по итогам 2026 года до 1,1% с 1,4%.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.