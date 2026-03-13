Правительство Польши нашло способ обойти вето президента на кредит SAFE

ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Кабмин Польши нашел способ обойти вето президента Кароля Навроцкого на получение кредита на закупку вооружения по программе ЕС SAFE.

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.

В пятницу после экстренного заседания кабмин опубликовал свое постановление о программе "Вооруженная Польша". Этим документом кабмин "уполномочивает министра национальной обороны и министра финансов и экономики представлять польское правительство и подписывать от его имени соглашение и документы, касающиеся займа SAFE".

При этом отмечается, что погашение кредита будет осуществляться за счет средств, которые не учитываются в максимальном бюджетном лимите расходов на оборону.