Правительство Польши нашло способ обойти вето президента на кредит SAFE
2026-03-13T20:40:00+03:00
https://ria.ru/20260312/polsha-2080360955.html
Правительство Польши нашло обход вето президента на оружейный кредит SAFE
ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Кабмин Польши нашел способ обойти вето президента Кароля Навроцкого на получение кредита на закупку вооружения по программе ЕС SAFE.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше
44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий
наложил на этот закон вето.
В пятницу после экстренного заседания кабмин опубликовал свое постановление о программе "Вооруженная Польша". Этим документом кабмин "уполномочивает министра национальной обороны и министра финансов и экономики представлять польское правительство и подписывать от его имени соглашение и документы, касающиеся займа SAFE".
При этом отмечается, что погашение кредита будет осуществляться за счет средств, которые не учитываются в максимальном бюджетном лимите расходов на оборону.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС
для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.