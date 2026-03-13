Глава МИД Польши назвал позором решение президента о вето по программе SAFE

ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал позором решение президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон по кредиту на вооружение по программе ЕС SAFE.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.
Правительство республики заявило, что все равно реализует программу в обход вето главы государства.
"Позор останется, но деньги на оборону Польши все равно будут", - написал Сикорский на своей странице в социальной сети Х.
Глава МИД Польши предложил разместить надпись на каждой приобретенной по программе SAFE единице оружия: "Дорогой солдат Войска Польского, этого тебе не хотел дать Кароль Навроцкий". Сикорский сопроводил запись фотографией автомата, где выгравирована эта надпись.