Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве

Глава МИД Польши назвал позором решение президента о вето по программе SAFE

ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал позором решение президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон по кредиту на вооружение по программе ЕС SAFE.

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.

Правительство республики заявило, что все равно реализует программу в обход вето главы государства.