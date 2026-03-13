Глава МИД Польши назвал позором решение президента о вето по программе SAFE
18:12 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/polsha-2080552995.html
Глава МИД Польши назвал позором решение президента о вето по программе SAFE
Глава МИД Польши назвал позором решение президента о вето по программе SAFE - РИА Новости, 13.03.2026
Глава МИД Польши назвал позором решение президента о вето по программе SAFE
Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал позором решение президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон по кредиту на вооружение по программе ЕС SAFE. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:12:00+03:00
2026-03-13T18:12:00+03:00
в мире, польша, радослав сикорский, кароль навроцкий, евросоюз
В мире, Польша, Радослав Сикорский, Кароль Навроцкий, Евросоюз
Глава МИД Польши назвал позором решение президента о вето по программе SAFE

Глава МИД Польши назвал позором решение Навроцкого о вето по программе SAFE

Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал позором решение президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон по кредиту на вооружение по программе ЕС SAFE.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.
Правительство республики заявило, что все равно реализует программу в обход вето главы государства.
"Позор останется, но деньги на оборону Польши все равно будут", - написал Сикорский на своей странице в социальной сети Х.
Глава МИД Польши предложил разместить надпись на каждой приобретенной по программе SAFE единице оружия: "Дорогой солдат Войска Польского, этого тебе не хотел дать Кароль Навроцкий". Сикорский сопроводил запись фотографией автомата, где выгравирована эта надпись.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Туск экстренно созывает правительство после вето Навроцкого на закон о SAFE
Вчера, 09:01
 
