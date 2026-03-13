В Польше стал вирусным феномен людей, считающих себя животными - РИА Новости, 13.03.2026
16:51 13.03.2026
В Польше стал вирусным феномен людей, считающих себя животными
В Польше стал вирусным феномен людей, считающих себя животными

Заянчковский: феномен людей, считающих себя животными, стал вирусным в Польше

ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Феномен "териане" - людей, считающих себя животными, – стал вирусным в Польше, рассказал РИА Новости психолог Кшиштоф Заянчковский, специализирующийся на интернет-поведении.
"В последнее время польский интернет буквально взорвался необычным трендом: пользователи TikTok и форумов, идентифицирующие себя как животные, или так называемые "териане". Явление стало просто вирусным и набирает обороты", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что "териане" или "териатропы" выбирают для себя образ животного - кошки, собаки, лисы, а иногда даже мифологических существ.
"Эти люди часто снимают видео, где демонстрируют "жизнь" выбранного животного: движения, звуки, повседневные привычки и короткие истории. Ролики становятся вирусными, набирая сотни тысяч просмотров за считанные дни", - рассказал Заянчковский.
Он показал в TikTok один из таких роликов, автор которого молодая женщина, считающая себя собакой.
"Она идентифицирует себя как собака, носит соответствующую маску и хвост, пытается своим поведением копировать поведение собаки", - рассказал собеседник агентства.
При этом пользователи соцсетей неоднозначно оценивают данное явление.
"Я не знаю, это странно или гениально… но смеюсь и подписался", — пишет один из пользователей.
"Никогда не думал, что увижу людей, которые так серьёзно относятся к жизни как животные", - написал еще один пользователь.
В то же время другой пользователь предложил отправить таких людей на работу, чтобы "из их голов исчезли глупые мысли".
"Проблема не в том, что люди живут как коты, а в том, что мы сидим и смотрим на это", - написал еще один пользователь.
По словам Заянчковского, специализирующегося на интернет-поведении, феномен "териане" отражает современные формы самовыражения и поиска идентичности в сети.
"Люди ищут способы выделиться и создать уникальное сообщество. Контент териане одновременно забавен, странен и креативен - это делает его привлекательным для массового зрителя", - сказал он.
