В Польше стал вирусным феномен людей, считающих себя животными

ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Феномен "териане" - людей, считающих себя животными, – стал вирусным в Польше, рассказал РИА Новости психолог Кшиштоф Заянчковский, специализирующийся на интернет-поведении.

"В последнее время польский интернет буквально взорвался необычным трендом: пользователи TikTok и форумов, идентифицирующие себя как животные, или так называемые "териане". Явление стало просто вирусным и набирает обороты", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "териане" или "териатропы" выбирают для себя образ животного - кошки, собаки, лисы, а иногда даже мифологических существ.

"Эти люди часто снимают видео, где демонстрируют "жизнь" выбранного животного: движения, звуки, повседневные привычки и короткие истории. Ролики становятся вирусными, набирая сотни тысяч просмотров за считанные дни", - рассказал Заянчковский.

Он показал в TikTok один из таких роликов, автор которого молодая женщина, считающая себя собакой.

"Она идентифицирует себя как собака, носит соответствующую маску и хвост, пытается своим поведением копировать поведение собаки", - рассказал собеседник агентства.

При этом пользователи соцсетей неоднозначно оценивают данное явление.

"Я не знаю, это странно или гениально… но смеюсь и подписался", — пишет один из пользователей.

"Никогда не думал, что увижу людей, которые так серьёзно относятся к жизни как животные", - написал еще один пользователь.

В то же время другой пользователь предложил отправить таких людей на работу, чтобы "из их голов исчезли глупые мысли".

"Проблема не в том, что люди живут как коты, а в том, что мы сидим и смотрим на это", - написал еще один пользователь.

По словам Заянчковского, специализирующегося на интернет-поведении, феномен "териане" отражает современные формы самовыражения и поиска идентичности в сети.