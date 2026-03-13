В ЕК заявили, что продолжат работу с Польшой по кредиту SAFE

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еврокомиссия продолжит работу с властями Польши по заключению соглашения по оборонной программе ЕС SAFE, несмотря на вето польского президента Кароля Навроцкого, сообщил представитель ЕК Тома Ренье.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.
"Время очень ценно, и мы намерены реализовать этот план без промедления. Именно поэтому комиссия в настоящее время завершает подготовку кредитного соглашения, чтобы иметь возможность подписать его с польскими властями для выплаты первоначальной суммы уже в апреле", - сказал он на брифинге для журналистов.
Он также сообщил, что Еврокомиссия не будет вмешиваться во внутренние политические дебаты.
"Польша является основой восточного фланга. Мы чрезвычайно рады, и нам нужно, чтобы Польша участвовала в обеспечении безопасности Европы, безопасности всего нашего континента, поэтому мы не будем участвовать в политических дебатах, которые происходят внутри страны. Наша позиция предельно ясна. Мы полностью привержены польскому национальному плану. Мы надеемся реализовать его без задержек и в настоящее время завершаем работу над кредитным соглашением", - сказал Ренье.