В Самарской области запустили выпуск мастик и клеев для автомобилестроения
2026-03-13T10:39:00+03:00
РИА Новости: "Полад" запустил производство автомобильных мастик и клеев
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тольяттинское предприятие "Полад" запустило производство автомобильных мастик и клеев, которые используются при сборке российских автомобилей Lada, УАЗ, "ГАЗель" и других, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Тольяттинское предприятие "Полад" запустило производство автомобильных мастик и клеев на производственной площадке в Отрадном Самарской области
. Материалы используются в процессе сборки таких отечественных автомобилей, как Lad
a, УАЗ
, "ГАЗ
ель" и других. Общий объем инвестиций составил около 184 миллионов рублей. Из них примерно 136 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП)", - говорится в сообщении.
В ФРП добавили, что предприятие планирует выпускать до 1,5 тысяч тонн мастик и до 80 тонн клеев в год. При их изготовлении применяется преимущественно российское сырье, уровень локализации превышает 80%.
Сейчас доля импорта в сегменте автомобильных мастик и клеев российского рынка, по данным компании, составляет около 70%. Ранее основными поставщиками были предприятия, расположенные на территории России
, но контролируемые из Швейцарии
и Германии
. После выхода на проектную мощность "Полад" планирует занять до 25% рынка, заместив часть импорта.
Заказчиками продукции выступают крупнейшие российские автозаводы. Тольяттинские автомобильные клеи и мастики могут быть использованы при производстве Lada Vesta, Granta, Niva, Iskra, "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап", "УАЗ Хантер", "Газель City", "ГАЗ Соболь" и других легковых автомобилей и грузовой спецтехники. Кроме того, продукцию поставляют предприятию "Автомобильные индустриальные технологии", которая организовала выпуск пикапов JAC T6, T8 Pro и Т9, добавили в ФРП.
"Выпускаемая продукция используется для скрепления автомобильных деталей и компонентов, повышения герметичности, шумоизоляции, а также обеспечения устойчивости автомобиля к перепадам температур и воздействию химических веществ", - пояснили в фонде.