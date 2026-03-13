В Самарской области запустили выпуск мастик и клеев для автомобилестроения

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тольяттинское предприятие "Полад" запустило производство автомобильных мастик и клеев, которые используются при сборке российских автомобилей Lada, УАЗ, "ГАЗель" и других, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).

"Тольяттинское предприятие "Полад" запустило производство автомобильных мастик и клеев на производственной площадке в Отрадном Самарской области . Материалы используются в процессе сборки таких отечественных автомобилей, как Lad a, УАЗ , " ГАЗ ель" и других. Общий объем инвестиций составил около 184 миллионов рублей. Из них примерно 136 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП)", - говорится в сообщении.

В ФРП добавили, что предприятие планирует выпускать до 1,5 тысяч тонн мастик и до 80 тонн клеев в год. При их изготовлении применяется преимущественно российское сырье, уровень локализации превышает 80%.

Сейчас доля импорта в сегменте автомобильных мастик и клеев российского рынка, по данным компании, составляет около 70%. Ранее основными поставщиками были предприятия, расположенные на территории России , но контролируемые из Швейцарии Германии . После выхода на проектную мощность "Полад" планирует занять до 25% рынка, заместив часть импорта.

Заказчиками продукции выступают крупнейшие российские автозаводы. Тольяттинские автомобильные клеи и мастики могут быть использованы при производстве Lada Vesta, Granta, Niva, Iskra, "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап", "УАЗ Хантер", "Газель City", "ГАЗ Соболь" и других легковых автомобилей и грузовой спецтехники. Кроме того, продукцию поставляют предприятию "Автомобильные индустриальные технологии", которая организовала выпуск пикапов JAC T6, T8 Pro и Т9, добавили в ФРП.