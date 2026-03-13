МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Поиски пропавших в Звенигороде подростков ведутся круглые сутки, рассказали РИА Новости в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области "Спас Град".
"Поисковые работы ведутся круглые сутки. В ночное время производится осмотр акватории моторными и аэролодками с применением прожекторов", — сказал собеседник агентства.
Там также добавили, что поиск осложнен из-за течения и активного ледохода. Трудности создает и потепление.
При этом в наццентре подчеркнули, что в операции участвуют только специально обученные и имеющие необходимые знания люди.
По данным МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись. Очевидцы заметили их в районе Москвы-реки. На берегу нашли следы и шапку, которая может принадлежать кому-то из подростков.
В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории водоема тело одного из пропавших.
