В Тюменской области задержали пьяного шестиклассника за рулем иномарки
Автоинспекторы на загородной трассе остановили автомобиль, которым управлял пьяный 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской...
В Тюменской области ГАИ задержала пьяного 14-летнего подростка за рулем Kia Rio
ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Автоинспекторы на загородной трассе остановили автомобиль, которым управлял пьяный 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
"Сотрудники Госавтоинспекции на 108-м километре автодороги Ишим–Викулово остановили автомобиль Kia Rio, им управлял 14-летний подросток, у которого присутствовали признаки алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Шестиклассник пояснил, что пил с утра водку, затем поехал с 51-летним другом отца учиться вождению", – говорится в сообщении.
Подросток живет в селе Готопутово Сорокинского округа с отцом. До отца сотрудники дозвониться не смогли и вызвали на место представителя опеки. Информация об инциденте направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
Хозяин автомобиля привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортом нетрезвому лицу. Автомобиль забрали на спецстоянку.
Согласно российскому законодательству, водитель считается нетрезвым, если показания алкотестера выше 0,16 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.