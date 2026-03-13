В Тюменской области задержали пьяного шестиклассника за рулем иномарки - РИА Новости, 13.03.2026
16:54 13.03.2026 (обновлено: 16:58 13.03.2026)
В Тюменской области задержали пьяного шестиклассника за рулем иномарки
В Тюменской области задержали пьяного шестиклассника за рулем иномарки - РИА Новости, 13.03.2026
В Тюменской области задержали пьяного шестиклассника за рулем иномарки
Автоинспекторы на загородной трассе остановили автомобиль, которым управлял пьяный 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T16:54:00+03:00
2026-03-13T16:58:00+03:00
происшествия, тюменская область, kia rio
Происшествия, Тюменская область, Kia Rio
В Тюменской области задержали пьяного шестиклассника за рулем иномарки

В Тюменской области ГАИ задержала пьяного 14-летнего подростка за рулем Kia Rio

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиСотрудники Госавтоинспекции Тюменской области остановили автомобиль, которым управлял пьяный 14-летний подросток
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области остановили автомобиль, которым управлял пьяный 14-летний подросток - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области остановили автомобиль, которым управлял пьяный 14-летний подросток
ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Автоинспекторы на загородной трассе остановили автомобиль, которым управлял пьяный 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
"Сотрудники Госавтоинспекции на 108-м километре автодороги Ишим–Викулово остановили автомобиль Kia Rio, им управлял 14-летний подросток, у которого присутствовали признаки алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Шестиклассник пояснил, что пил с утра водку, затем поехал с 51-летним другом отца учиться вождению", – говорится в сообщении.

Подросток живет в селе Готопутово Сорокинского округа с отцом. До отца сотрудники дозвониться не смогли и вызвали на место представителя опеки. Информация об инциденте направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
Хозяин автомобиля привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортом нетрезвому лицу. Автомобиль забрали на спецстоянку.
Согласно российскому законодательству, водитель считается нетрезвым, если показания алкотестера выше 0,16 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
