https://ria.ru/20260313/pjatnitsa-2080380329.html
В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2026
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a9ff287332f7b75f82efa6b6cb1269.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f63ef23afe406e392bd7e28aa22676e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Первая пятница с "несчастливым" числом в этом году была в феврале, сегодня вторая, а еще одна будет в ноябре. Последний раз такое количество пятниц с числом 13 было в 2015 году.
Две пятницы 13-х было в 2017-2020 годах и 2023-2024 годах, по одной – в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах.
Некоторые россияне верят, что пятница, 13-е - день неприятностей, когда надо постоянно быть начеку.