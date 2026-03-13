В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.

Первая пятница с "несчастливым" числом в этом году была в феврале, сегодня вторая, а еще одна будет в ноябре. Последний раз такое количество пятниц с числом 13 было в 2015 году.

Две пятницы 13-х было в 2017-2020 годах и 2023-2024 годах, по одной – в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах.