Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/pjatnitsa-2080380329.html
В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число
В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число - РИА Новости, 13.03.2026
В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T04:09:00+03:00
2026-03-13T04:09:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a9ff287332f7b75f82efa6b6cb1269.jpg
https://ria.ru/20260312/pyatnitsa-2080307505.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f63ef23afe406e392bd7e28aa22676e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число

РИА Новости: три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число впервые за 11 лет

© iStock.com / baonaКалендарь
Календарь - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© iStock.com / baona
Календарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Первая пятница с "несчастливым" числом в этом году была в феврале, сегодня вторая, а еще одна будет в ноябре. Последний раз такое количество пятниц с числом 13 было в 2015 году.
Две пятницы 13-х было в 2017-2020 годах и 2023-2024 годах, по одной – в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах.
Некоторые россияне верят, что пятница, 13-е - день неприятностей, когда надо постоянно быть начеку.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го
12 марта, 18:51
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала