На Пхукете россиянина заподозрили в нелегальном бизнесе - РИА Новости, 13.03.2026
13:48 13.03.2026
На Пхукете россиянина заподозрили в нелегальном бизнесе
На Пхукете россиянина заподозрили в нелегальном бизнесе - РИА Новости, 13.03.2026
На Пхукете россиянина заподозрили в нелегальном бизнесе
Россиянин задержан на таиландском туристическом острове Пхукет по подозрению в нелегальном содержании гостиницы через подставных граждан Таиланда и без... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T13:48:00+03:00
2026-03-13T13:48:00+03:00
пхукет (остров)
таиланд
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:49:1999:1173_1920x0_80_0_0_4d923b1f72b0cefd26d8fd63636dc086.jpg
https://ria.ru/20260311/tailand-2079857520.html
https://ria.ru/20251202/rossijane-2059239729.html
пхукет (остров)
таиланд
россия
пхукет (остров), таиланд, россия, в мире
Пхукет (остров), Таиланд, Россия, В мире
На Пхукете россиянина заподозрили в нелегальном бизнесе

На Пхукете задержали россиянина по подозрению в незаконном содержании гостиницы

Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 13 мар – РИА Новости. Россиянин задержан на таиландском туристическом острове Пхукет по подозрению в нелегальном содержании гостиницы через подставных граждан Таиланда и без гостиничной лицензии, говорится в опубликованном в пятницу заявлении администрации провинции Пхукет.
"Сотрудниками администрации провинции Пхукет под руководством постоянного секретаря провинциальной администрации Рунрыанга Тхимабута вместе с сотрудниками полиции в четверг, 12 марта по результатам инспекции гостиницы Patong Hotel в районе Патонг было произведено задержание гражданина России по подозрению в содержании гостиницы без государственной гостиничной лицензии и владении гостиницей через подставных граждан Таиланда", - говорится в заявлении властей острова.
В Таиланде арестовали россиянку, работавшую нелегально
11 марта, 08:09
11 марта, 08:09
Инспекция была проведена после получения сигнала от населения об иностранных гражданах, инвестировавших в гостиничный бизнес через подставных лиц, сообщает администрация островной провинции.
Отель, состоящий из 84 номеров, был внесен в известные онлайн-агрегаторы для путешественников, как легально действующий, также говорится в заявлении.
Операция по инспектированию гостиницы и задержанию подозреваемого была проведена в рамках программы защиты интересов таиландских предпринимателей и трудящихся от посягательств со стороны иностранных правонарушителей и борьбы с нелегальным иностранным бизнесом, сообщает администрация провинции.
Задержанному гражданину России будут предъявлены предварительные обвинения в содержании гостиницы без государственной лицензии. В ходе следствия россиянину могут быть предъявлены дополнительные обвинения в использовании подставных лиц таиландского гражданства для оперирования нелегальным бизнесом. Также уголовные и административные обвинения, связанные с использованием подставных лиц, могут быть предъявлены другим подозреваемым, в том числе гражданам Таиланда, являвшимся подставными владельцами отеля или долевых паев в компании, владеющей отелем, говорится в сообщении.
В Таиланде задержали двоих россиян
2 декабря 2025, 15:21
 
Пхукет (остров)ТаиландРоссияВ мире
 
 
