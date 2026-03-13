На Пхукете россиянина заподозрили в нелегальном бизнесе

БАНГКОК, 13 мар – РИА Новости. Россиянин задержан на таиландском туристическом острове Пхукет по подозрению в нелегальном содержании гостиницы через подставных граждан Таиланда и без гостиничной лицензии, говорится в опубликованном в пятницу заявлении администрации провинции Пхукет.
"Сотрудниками администрации провинции Пхукет под руководством постоянного секретаря провинциальной администрации Рунрыанга Тхимабута вместе с сотрудниками полиции в четверг, 12 марта по результатам инспекции гостиницы Patong Hotel в районе Патонг было произведено задержание гражданина России по подозрению в содержании гостиницы без государственной гостиничной лицензии и владении гостиницей через подставных граждан Таиланда", - говорится в заявлении властей острова.
Инспекция была проведена после получения сигнала от населения об иностранных гражданах, инвестировавших в гостиничный бизнес через подставных лиц, сообщает администрация островной провинции.
Отель, состоящий из 84 номеров, был внесен в известные онлайн-агрегаторы для путешественников, как легально действующий, также говорится в заявлении.
Операция по инспектированию гостиницы и задержанию подозреваемого была проведена в рамках программы защиты интересов таиландских предпринимателей и трудящихся от посягательств со стороны иностранных правонарушителей и борьбы с нелегальным иностранным бизнесом, сообщает администрация провинции.
Задержанному гражданину России будут предъявлены предварительные обвинения в содержании гостиницы без государственной лицензии. В ходе следствия россиянину могут быть предъявлены дополнительные обвинения в использовании подставных лиц таиландского гражданства для оперирования нелегальным бизнесом. Также уголовные и административные обвинения, связанные с использованием подставных лиц, могут быть предъявлены другим подозреваемым, в том числе гражданам Таиланда, являвшимся подставными владельцами отеля или долевых паев в компании, владеющей отелем, говорится в сообщении.
