На Пхукете россиянина заподозрили в нелегальном бизнесе

БАНГКОК, 13 мар – РИА Новости. Россиянин задержан на таиландском туристическом острове Пхукет по подозрению в нелегальном содержании гостиницы через подставных граждан Таиланда и без гостиничной лицензии, говорится в опубликованном в пятницу заявлении администрации провинции Пхукет.

"Сотрудниками администрации провинции Пхукет под руководством постоянного секретаря провинциальной администрации Рунрыанга Тхимабута вместе с сотрудниками полиции в четверг, 12 марта по результатам инспекции гостиницы Patong Hotel в районе Патонг было произведено задержание гражданина России по подозрению в содержании гостиницы без государственной гостиничной лицензии и владении гостиницей через подставных граждан Таиланда", - говорится в заявлении властей острова.

Инспекция была проведена после получения сигнала от населения об иностранных гражданах, инвестировавших в гостиничный бизнес через подставных лиц, сообщает администрация островной провинции.

Отель, состоящий из 84 номеров, был внесен в известные онлайн-агрегаторы для путешественников, как легально действующий, также говорится в заявлении.

Операция по инспектированию гостиницы и задержанию подозреваемого была проведена в рамках программы защиты интересов таиландских предпринимателей и трудящихся от посягательств со стороны иностранных правонарушителей и борьбы с нелегальным иностранным бизнесом, сообщает администрация провинции.