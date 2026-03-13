Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях - РИА Новости, 13.03.2026
Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в текстах нескольких песен, размещенных на... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T11:46:00+03:00
2026-03-13T11:46:00+03:00
2026-03-13T11:46:00+03:00
москва, россия, происшествия
Шоубиз, Москва, Россия, Происшествия
Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
Суд оштрафовал рэпера Pharaoh на 80 тыс рублей за пропаганду наркотиков в песнях
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в текстах нескольких песен, размещенных на музыкальных сервисах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Голубину вменяют нарушение им как индивидуальным предпринимателем части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ
(пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).
«
"Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Рэпера судят за размещение на платформе "ВКонтакте" и стриминговом сервисе "Яндекс.Музыка" песен, в текстах которых, по версии следствия, пропагандируется употребление наркотических средств.
Сам Голубин на заседании не присутствовал, сославшись на проведение гастрольного тура. Однако рэпер прислал письменные возражения, в которых просил прекратить производство по делу или назначить ему наказание, не связанное с прекращением его деятельности. В них он также сообщает, что указанные песни "Дико, например", "10:13", "1 из Легенд" и "Для Насилия" в настоящий момент недоступны на платформах, а их тексты будут изменены.