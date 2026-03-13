11:46 13.03.2026
Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях

Суд оштрафовал рэпера Pharaoh на 80 тыс рублей за пропаганду наркотиков в песнях

Рэп-исполнитель Pharaoh (Глеб Голубин). Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в текстах нескольких песен, размещенных на музыкальных сервисах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Голубину вменяют нарушение им как индивидуальным предпринимателем части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).
«
"Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Рэпера судят за размещение на платформе "ВКонтакте" и стриминговом сервисе "Яндекс.Музыка" песен, в текстах которых, по версии следствия, пропагандируется употребление наркотических средств.
Сам Голубин на заседании не присутствовал, сославшись на проведение гастрольного тура. Однако рэпер прислал письменные возражения, в которых просил прекратить производство по делу или назначить ему наказание, не связанное с прекращением его деятельности. В них он также сообщает, что указанные песни "Дико, например", "10:13", "1 из Легенд" и "Для Насилия" в настоящий момент недоступны на платформах, а их тексты будут изменены.
Рэпер KIZARU - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков
27 июня 2025, 14:53
 
