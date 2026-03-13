Обвинение запросило 13 лет для брянского экс-замгубернатора Петроченко

БРЯНСК, 13 мар - РИА Новости. Обвинение запросило 13 лет колонии для экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки в размере более 20 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд признать Петроченко Александра Сергеевича виновным... назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, то есть 62 миллиона 100 тысяч рублей", - сказал государственный обвинитель.
Прокурор также предложил лишить права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления, а также представителя власти на срок 5 лет. Кроме того, было предложено лишить его государственной награды - медали ордена за заслуги перед Отечеством II степени.
Решение об аресте Петроченко вынес Басманный суд Москвы 16 октября 2024 года. По версии следствия, с весны 2021 по сентябрь 2024 года бывший чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 20,8 миллиона рублей за беспрепятственное заключение государственных контрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по контрактам.
Уголовное дело о получении взятки за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) поступило в Брянский районный суд 26 сентября.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Петроченко был задержан с поличным, ему вменяется получение взятки за общее покровительство при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений.
