Обвинение запросило 13 лет для брянского экс-замгубернатора Петроченко

БРЯНСК, 13 мар - РИА Новости. Обвинение запросило 13 лет колонии для экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки в размере более 20 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу суд признать Петроченко Александра Сергеевича виновным... назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, то есть 62 миллиона 100 тысяч рублей", - сказал государственный обвинитель.

Прокурор также предложил лишить права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления, а также представителя власти на срок 5 лет. Кроме того, было предложено лишить его государственной награды - медали ордена за заслуги перед Отечеством II степени.