Объединение создателей "Кириешек" Штенгеловых* внесли в список террористов - РИА Новости, 13.03.2026
16:30 13.03.2026
Объединение создателей "Кириешек" Штенгеловых* внесли в список террористов
Объединение, членами которого являются создатели "Яшкино" и "Кириешек" Николай и Денис Штенгеловы*, внесено в перечень террористов и экстремистов
Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Генеральная прокуратура РФ, Томск, Общество
© РИА Новости / Павел Стефанский — Руководитель холдинга "КДВ групп" Денис Штенгелов
Руководитель холдинга КДВ групп Денис Штенгелов - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Павел Стефанский
Руководитель холдинга "КДВ групп" Денис Штенгелов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Объединение, членами которого являются создатели "Яшкино" и "Кириешек" Николай и Денис Штенгеловы*, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич*, 14.05.1972 года рождения, уроженец города Томска, и Штенгелов Николай Васильевич*, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области", - говорится в перечне.
Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Среди торговых марок, принадлежащих группе компаний "КДВ", бренды "Кириешки" и "Яшкино".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Объединение, признанное террористическим на территории РФ
