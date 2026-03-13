Хегсет рассказал о расследовании удара по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Центральное командование США (CENTCOM) проводит расследование удара по школе в Иране, где погибли ученики и учителя.

В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.