Хегсет рассказал о расследовании удара по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Центральное командование США (CENTCOM) проводит расследование удара по школе в Иране, где погибли ученики и учителя.
"Могу сообщить, что CENTCOM назначило военного следователя для проведения командного расследования. Это расследование будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы рассмотреть все обстоятельства, связанные с данным инцидентом. Офицер, ведущий расследование, не входит в состав CENTCOM", - сказал Хегсет журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
