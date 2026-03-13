Аналитик назвала размер социальных пенсий с 1 апреля

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8 процентных пункта: для категории получателей соцпенсии без необходимого трудового стажа размер выплаты составит 9,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"По данным СФР, на конец 2025 года числилось 41 169 800 пенсионеров. Из них 33 379 424 человека получают рабочую пенсию по старости. Такая пенсия индексируется с 1 января", - сказала Иванова-Швец

Аналитик отметила, что есть несколько категорий пенсионеров, которым пенсии индексируются с 1 апреля. Их численность составляет 7 790 376 человек. Это лица, получающие пенсии по инвалидности, по потере кормильца, и лица, получающие социальные пенсии.

"Социальные пенсии этим категориям проиндексируют на 6,8%, но средний размер пенсий разный. Средний размер пенсии для инвалидов I группы составит 18,8 тысячи рублей, а размер социальной пенсии увеличится с 8,8 тысячи рублей до 9,4 тысячи рублей", - уточнила собеседница агентства.

Получателями социальных пенсий являются те граждане, у кого при достижении пенсионного возраста нет необходимого трудового стажа или накопленных баллов по индивидуальному пенсионному коэффициенту, пояснила Иванова-Швец.