Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/pensiya-2080373000.html
Аналитик назвала размер социальных пенсий с 1 апреля
2026-03-13T02:03:00+03:00
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2961017cfbe08b858ca1b166e097c4f2.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8d7d5fe9291190359cd060493ff37af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аналитик назвала размер социальных пенсий с 1 апреля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8 процентных пункта: для категории получателей соцпенсии без необходимого трудового стажа размер выплаты составит 9,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"По данным СФР, на конец 2025 года числилось 41 169 800 пенсионеров. Из них 33 379 424 человека получают рабочую пенсию по старости. Такая пенсия индексируется с 1 января", - сказала Иванова-Швец.
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
12 марта, 12:33
Аналитик отметила, что есть несколько категорий пенсионеров, которым пенсии индексируются с 1 апреля. Их численность составляет 7 790 376 человек. Это лица, получающие пенсии по инвалидности, по потере кормильца, и лица, получающие социальные пенсии.
"Социальные пенсии этим категориям проиндексируют на 6,8%, но средний размер пенсий разный. Средний размер пенсии для инвалидов I группы составит 18,8 тысячи рублей, а размер социальной пенсии увеличится с 8,8 тысячи рублей до 9,4 тысячи рублей", - уточнила собеседница агентства.
Получателями социальных пенсий являются те граждане, у кого при достижении пенсионного возраста нет необходимого трудового стажа или накопленных баллов по индивидуальному пенсионному коэффициенту, пояснила Иванова-Швец.
"По данным Соцфонда России, на конец 2025 года численность таких лиц составляло 3 466 291 человек", - сказала аналитик.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
11 марта, 02:10
 
ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала