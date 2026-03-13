Рейтинг@Mail.ru
Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/pensii-2080365408.html
Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии
Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии - РИА Новости, 13.03.2026
Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии
Пенсионные права граждан учитывает Социальный фонд, а будущие пенсионеры могут отслеживать их на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Какие моменты нуждаются в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T02:10:00+03:00
2026-03-13T02:10:00+03:00
общество
россия
ольга дайнеко
моифинансы.рф
пенсии
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20260311/pensiya-2079823130.html
https://ria.ru/20260302/lgoty-2077755176.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга дайнеко, моифинансы.рф, пенсии, работа
Общество, Россия, Ольга Дайнеко, Моифинансы.рф, Пенсии, Работа
Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии

Финансист Дайнеко призвала проверить неучтенный стаж работы на ИЛС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пенсионные права граждан учитывает Социальный фонд, а будущие пенсионеры могут отслеживать их на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Какие моменты нуждаются в особой проверке, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Прежде всего, ошибки в учете трудовой деятельности возможны из-за технических сбоев. Для их устранения направьте обращение в Социальный фонд через личный кабинет, его рассмотрят в течение десяти дней.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россиянам объяснили, как накопить миллион к пенсии
11 марта, 02:10
Крайне редко, но случается, что стаж не учитывают, особенно тот, что было до 2002 года. Не все работодатели добросовестно передали сведения об этом периоде в СФР. Чтобы это исправить, следует подать в СФР подтверждающие факт работы документы. Это может быть трудовая книжка, трудовые договоры и т.п. Внимание стоит уделить и так называемым нестраховым периодам — служба в армии, уход за ребенком.
Хуже всего, когда граждане сталкиваются с недобросовестностью работодателей, которые не платили или не полностью перечисляли страховые взносы.
"Тут мы вспоминаем пресловутые зарплаты в конвертах, которые спустя годы лишают людей будущей пенсии. Доказать правоту можно лишь через суд, и то при наличии веских доказательств трудовой деятельности. Если работодателя уже нет, ситуация еще больше усложняется", — заключила Дайнеко.
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить
2 марта, 02:18
 
ОбществоРоссияОльга ДайнекоМоифинансы.рфПенсииРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала