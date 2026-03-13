Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пенсионные права граждан учитывает Социальный фонд, а будущие пенсионеры могут отслеживать их на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Какие моменты нуждаются в особой проверке, агентству " Прайм " рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".

Прежде всего, ошибки в учете трудовой деятельности возможны из-за технических сбоев. Для их устранения направьте обращение в Социальный фонд через личный кабинет, его рассмотрят в течение десяти дней.

Крайне редко, но случается, что стаж не учитывают, особенно тот, что было до 2002 года. Не все работодатели добросовестно передали сведения об этом периоде в СФР. Чтобы это исправить, следует подать в СФР подтверждающие факт работы документы. Это может быть трудовая книжка, трудовые договоры и т.п. Внимание стоит уделить и так называемым нестраховым периодам — служба в армии, уход за ребенком.

Хуже всего, когда граждане сталкиваются с недобросовестностью работодателей, которые не платили или не полностью перечисляли страховые взносы.