https://ria.ru/20260313/pensii-2080365408.html
Названы особые трудовые периоды, которые лучше проверить до пенсии
Пенсионные права граждан учитывает Социальный фонд, а будущие пенсионеры могут отслеживать их на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Какие моменты нуждаются в...
общество
россия
ольга дайнеко
моифинансы.рф
пенсии
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20260311/pensiya-2079823130.html
https://ria.ru/20260302/lgoty-2077755176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Финансист Дайнеко призвала проверить неучтенный стаж работы на ИЛС
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Пенсионные права граждан учитывает Социальный фонд, а будущие пенсионеры могут отслеживать их на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Какие моменты нуждаются в особой проверке, агентству "Прайм
" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Прежде всего, ошибки в учете трудовой деятельности возможны из-за технических сбоев. Для их устранения направьте обращение в Социальный фонд через личный кабинет, его рассмотрят в течение десяти дней.
Крайне редко, но случается, что стаж не учитывают, особенно тот, что было до 2002 года. Не все работодатели добросовестно передали сведения об этом периоде в СФР. Чтобы это исправить, следует подать в СФР подтверждающие факт работы документы. Это может быть трудовая книжка, трудовые договоры и т.п. Внимание стоит уделить и так называемым нестраховым периодам — служба в армии, уход за ребенком.
Хуже всего, когда граждане сталкиваются с недобросовестностью работодателей, которые не платили или не полностью перечисляли страховые взносы.
"Тут мы вспоминаем пресловутые зарплаты в конвертах, которые спустя годы лишают людей будущей пенсии. Доказать правоту можно лишь через суд, и то при наличии веских доказательств трудовой деятельности. Если работодателя уже нет, ситуация еще больше усложняется", — заключила Дайнеко.