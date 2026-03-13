Пашинян готовится ко второму концерту своей музыкальной группы

ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, научившийся играть на ударных инструментах, сообщил, что готовится ко второму концерту своей музыкальной группы "Варчабенд".
В пятницу он опубликовал в Telegram-канале видео репетиции, сопроводив его аннотацией: "Готовясь ко второму концерту "Варчабенда".
Первый концерт музыкального коллектива Пашиняна состоялся 30 января в ереванском зале торжеств Palladium Hall. Свою группу Пашинян назвал "Варчабенд" - сочетание первой части слова "варчапет", что в переводе с армянского означает премьер-министр, и "бенд".
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
