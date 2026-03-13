Пашинян готовится ко второму концерту своей музыкальной группы

ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, научившийся играть на ударных инструментах, сообщил, что готовится ко второму концерту своей музыкальной группы "Варчабенд".

Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.