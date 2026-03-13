Афганистан обвинил Пакистан в ударах по резервуарам с топливом в Кандагаре
2026-03-13T07:56:00+03:00
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед обвинил ВВС Пакистана в атаке на резервуары с топливом в Кандагаре.
"Военный режим Пакистана
нанес удар по резервуару с топливом частной авиакомпании Kam Air рядом с аэропортом Кандагара", — заявил он.
По словам пресс-секретаря, Kam Air обеспечивает топливом другие гражданские авиакомпании, а также самолеты ООН
. Ночью атаки зафиксировали в провинциях Кабул, Кандагар, Пактия, Пактика.
"Также под удар ВВС Пакистана попал резервуар с топливом, принадлежащий национальному предпринимателю по имени Хаджи Ханзада", — рассказал Моджахед.
Афганистан
в конце февраля начал операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.
Тогда стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.