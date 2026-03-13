Афганистан обвинил Пакистан в ударах по резервуарам с топливом в Кандагаре

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед обвинил ВВС Пакистана в атаке на резервуары с топливом в Кандагаре.

« "Военный режим Пакистана нанес удар по резервуару с топливом частной авиакомпании Kam Air рядом с аэропортом Кандагара", — заявил он.

По словам пресс-секретаря, Kam Air обеспечивает топливом другие гражданские авиакомпании, а также самолеты ООН . Ночью атаки зафиксировали в провинциях Кабул, Кандагар, Пактия, Пактика.

"Также под удар ВВС Пакистана попал резервуар с топливом, принадлежащий национальному предпринимателю по имени Хаджи Ханзада", — рассказал Моджахед.

Афганистан в конце февраля начал операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.

Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП . В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.