07:56 13.03.2026 (обновлено: 10:20 13.03.2026)
Афганистан обвинил Пакистан в ударах по резервуарам с топливом в Кандагаре
© AP Photo / Maaz AwanДым на месте пакистанского авиаудара в Афганистане
Дым на месте пакистанского авиаудара в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед обвинил ВВС Пакистана в атаке на резервуары с топливом в Кандагаре.
"Военный режим Пакистана нанес удар по резервуару с топливом частной авиакомпании Kam Air рядом с аэропортом Кандагара", — заявил он.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения
3 марта, 07:21
По словам пресс-секретаря, Kam Air обеспечивает топливом другие гражданские авиакомпании, а также самолеты ООН. Ночью атаки зафиксировали в провинциях Кабул, Кандагар, Пактия, Пактика.
"Также под удар ВВС Пакистана попал резервуар с топливом, принадлежащий национальному предпринимателю по имени Хаджи Ханзада", — рассказал Моджахед.
Вид на Ормузский пролив из космоса
СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке
10 марта, 08:29
Афганистан в конце февраля начал операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.
Тогда стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном
Афганистан заявил о сбитом пакистанском самолете
28 февраля, 09:41
 
