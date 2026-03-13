Названы страны, куда россияне поедут на отдых в апреле - РИА Новости, 13.03.2026
08:42 13.03.2026
Названы страны, куда россияне поедут на отдых в апреле
Египет стал лидером по спросу в апреле среди российских туристов на фоне фактического закрытия стран Ближнего Востока, часть туристов также переориентируется на
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Египет стал лидером по спросу в апреле среди российских туристов на фоне фактического закрытия стран Ближнего Востока, часть туристов также переориентируется на курорты Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Лидером спроса после фактического закрытия Ближнего Востока стал Египет. Египет - это наиболее доступное по цене и обеспеченное перевозкой направление, где в апреле — идеальный сезон. Часть спроса перейдет на Юго-Восточную Азию", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о лидирующих направлениях в апреле среди россиян.
По его словам, отдохнуть в Египте можно по цене от 130 тысяч рублей на двоих.
Среди направлений Юго-Восточной Азии выделяются Таиланд и Южный Вьетнам - остров Фукуок и регион Фантьет. По словам эксперта, на этих направлениях до конца апреля сохраняется максимально комфортная погода. Кроме того, летают прямые рейсы.
Так, стоимость отдыха в Таиланде на двоих вместе с перелетом начинается от 210 тысяч рублей, а отдых во Вьетнаме обойдется туристам от 180 тысяч, поделился Мурадян.
Он также отметил, что конец апреля считается началом высокого пляжного сезона в Анталье. Раннее бронирование в этом году курортов Турции идет с опережением прошлогодних показателей и в апреле спрос достаточно высокий. "В конце апреля сюда можно отправиться за сумму от 130-140 тысяч рублей за двоих", - заключил Мурадян.
