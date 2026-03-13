"Сыграет роль". На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия

"Они небольшого размера, но их важность велика. Российская армия получила новые ракеты класса "земля — воздух" 9М333, предназначенные для обеспечения противовоздушной обороны на украинском фронте", — говорится в публикации.

Как отмечается, эти ракеты предназначены для ЗРК малой дальности "Стрела-10", эффективность которых постоянно проходит испытания в зоне боевых действий. Авторы специализированного портала Army Recognition считают, что поставка символизирует "важную роль этой ракеты в системе тактической противовоздушной обороны России".

"ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, в том числе дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.", — уточняется в описании ракеты на сайте группы компаний "Калашников".