Польские СМИ об "Орешнике" в Белоруссии: это очень плохая новость

ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Польские СМИ назвали "очень плохой новостью" наличие в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник".
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика купила у РФ новейший ракетный комплекс "Орешник". В конце прошлого года он сообщал, что "Орешник" находится в республике и заступает на боевое дежурство, всего, по его словам, на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
"Орешник в Беларуси. Это очень плохая новость, в частности, для Польши", - говорится в сообщении радиостанции RMF FM.
В начале декабря 2024 года Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что Минск будет определять возможные цели для удара из российского комплекса "Орешник", тогда еще планировавшегося к размещению на белорусской территории. Белорусский лидер утверждал, что цели для ударов ракетами комплекса будут определять в республике. По словам президента Белоруссии, ракеты для комплекса "Орешник" Россия обещала бесплатно поставить Белоруссии во второй половине 2025 года.
