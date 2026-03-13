ЕС не выберется из кризиса без российских энергоносителей, заявил Орбан

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Европейский Союз не сможет преодолеть текущий кризис без дешевых нефти и газа из Российской Федерации, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в статье для издания Welt.

По его словам, уже четыре года европейские граждане "терпят" рост цен на энергию, всё более высокие цены на бензин и дизель.