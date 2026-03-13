Рейтинг@Mail.ru
ЕС не выберется из кризиса без российских энергоносителей, заявил Орбан - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/orban-2080594875.html
ЕС не выберется из кризиса без российских энергоносителей, заявил Орбан
в мире
россия
индия
брюссель
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20260313/orban-2080594162.html
https://ria.ru/20260313/orban-2080542976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ЕС не выберется из кризиса без российских энергоносителей, заявил Орбан

Орбан: ЕС не выберется из кризиса без дешевых энергоносителей из РФ

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Европейский Союз не сможет преодолеть текущий кризис без дешевых нефти и газа из Российской Федерации, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в статье для издания Welt.
"Америка уже ведёт переговоры с Россией и вновь разрешила Индии импорт российской нефти. Брюссель же, напротив, не хочет и слышать о приостановке санкций против российских энергоносителей. Однако без дешёвой российской нефти и газа мы не сможем преодолеть этот кризис", - написал он.
По его словам, уже четыре года европейские граждане "терпят" рост цен на энергию, всё более высокие цены на бензин и дизель.
"И терпят то, что на алтаре войны, которую невозможно выиграть, разрушается когда-то мощная промышленность Европы. Почему в Брюсселе считают, что терпение европейских граждан безгранично?", - добавил Орбан.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреРоссияИндияБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала