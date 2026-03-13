Орбан назвал цель сговора Евросоюза и Украины против Венгрии - РИА Новости, 13.03.2026
22:58 13.03.2026
Орбан назвал цель сговора Евросоюза и Украины против Венгрии
Сговор Европейского Союза и Украины очевиден, и его целью является смена текущей власти в Венгрии, написал премьер-министр страны Виктор Орбан в статье для... РИА Новости, 13.03.2026
Орбан назвал цель сговора Евросоюза и Украины против Венгрии

Орбан: Евросоюз и Украина хотят в рамках сговора сменить власть в Венгрии

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Сговор Европейского Союза и Украины очевиден, и его целью является смена текущей власти в Венгрии, написал премьер-министр страны Виктор Орбан в статье для издания Welt.
"Сговор Брюсселя и Киева против Венгрии очевиден, и его причина лежит на поверхности. Предстоят выборы, и как Брюссель, так и Украина заинтересованы в том, чтобы на месте нынешнего венгерского правительства, проводящего суверенную внешнюю политику, появилось правительство, которое будет выполнять требования Киева и Брюсселя", — написал он.
Орбан подчеркнул, что его задача этому помешать и именно это он и намерен сделать вместе с венгерскими избирателями.
Премьер также заявил, что наложение Венгрией вето на кредит в размере 90 миллиардов евро для Киева продиктовано здравым смыслом, поскольку такой кредит противоречил бы прежней немецкой фискальной политике и попросту является совместным европейским заимствованием.
"Поддерживать государство, которое для венгерских граждан представляет экзистенциальную угрозу из-за закрытия трубопровода "Дружба", — для этого у демократически избранного правительства Венгрии нет ни оснований, ни возможностей, ни права", — отметил Орбан.
Кроме того, как добавил министр, поддерживать страну, глава которой угрожает демократически избранному премьер-министру государства НАТО и ЕС - и его семье, как это недавно сделал в отношении меня президент Зеленский, противоречит европейской культуре.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
