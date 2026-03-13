Орбан: отказ Киева допустить делегацию к "Дружбу" означает признание вины

БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Отказ Украины допустить венгерскую делегацию на нефтепровод "Дружба" для инспекции равносилен признанию вины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Вчера президент Зеленский в очередной раз выступил за нефтяную блокаду. Украинцы не пускают наших специалистов на трубопровод "Дружба", что равносильно признанию вины. Вместо этого они продолжают шантажировать венгров. Украинский президент намеренно ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, потому что хочет привести к власти проукраинское правительство", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер призвал венгров объединиться и показать Зеленскому, что Венгрию нельзя шантажировать и ей не стоит угрожать, приняв участие в Марше мира в воскресенье в Будапеште, после которого сам Орбан выступит с речью.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба". На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
