Рейтинг@Mail.ru
Орбан: отказ Киева допустить делегацию к "Дружбу" означает признание вины - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/orban-2080542976.html
Орбан: отказ Киева допустить делегацию к "Дружбу" означает признание вины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_73ef0a100cb9aeec17f5ae66b9f0ae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Отказ Украины допустить венгерскую делегацию на нефтепровод "Дружба" для инспекции равносилен признанию вины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Вчера президент Зеленский в очередной раз выступил за нефтяную блокаду. Украинцы не пускают наших специалистов на трубопровод "Дружба", что равносильно признанию вины. Вместо этого они продолжают шантажировать венгров. Украинский президент намеренно ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, потому что хочет привести к власти проукраинское правительство", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Макрон призвал обеспечить прозрачность на нефтепроводе "Дружба"
Вчера, 16:18
Венгерский премьер призвал венгров объединиться и показать Зеленскому, что Венгрию нельзя шантажировать и ей не стоит угрожать, приняв участие в Марше мира в воскресенье в Будапеште, после которого сам Орбан выступит с речью.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба". На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште
12 марта, 23:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала