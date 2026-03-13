ФОМ рассказал, сколько россиян смотрят телевизор почти каждый день - РИА Новости, 13.03.2026
15:54 13.03.2026
ФОМ рассказал, сколько россиян смотрят телевизор почти каждый день
2026-03-13T15:54:00+03:00
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четверо из десяти россиян (44%) смотрят телевизор почти каждый день, 22% - реже чем раз в неделю или 1-5 раз за тот же период, треть (29%) - не смотрят телевизионные программы совсем, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
При этом среди тех, кто смотрит телевизор, 30% отметили, что включают его даже без намерений смотреть, просто по привычке, а 34% - только для просмотра передач.
Кроме того, у опрошенных узнали, из каких источников они чаще всего узнают новости. Так, почти половина (47%) ответила, что по телевиденью, 44% - на новостных сайтах в интернете, 31% - в форумах, блогах, социальных сетях и мессенджерах, а 14% - из разговоров с родственниками, друзьями и знакомыми.
В то же время телезрители заявили, что о последних событиях в России и за рубежом чаще всего узнают из передач телеканалов: Россия 1 (37%), Первого канала (31%) и НТВ (21%). Новостным передачам этих же каналов граждане РФ доверяют больше всего. Так, телеканалу Россия 1 доверяет 31% респондентов, Первому каналу - 27%, а НТВ - 14%.
Согласно результатам опроса, 28% телезрителей считают, что за последние два-три года качество новостных программ отечественного телевидения улучшилось, 13% - что ухудшилось, а 14% не заметили изменений.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен с 7 февраля по 1 марта среди 1,5 тысячи россиян из 97 населенных пунктов 51 субъекта РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
