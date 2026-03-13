Исследование показало, сколько россиян довольно своим уровнем дохода

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Своим уровнем дохода довольны 23% россиян, в то время как 27% совершенно не удовлетворены своим финансовым положением, следует из данных исследования "Работы.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Полностью довольны своим уровнем доходов 6% опрошенных, а скорее довольны 23% респондентов. Доля тех, кто оценивает ситуацию средне или затрудняется ответить, составляет 24%, в то время как скорее недовольны своим положением 26% участников исследования. Совершенно недовольны текущим финансовым состоянием 27% опрошенных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для повышения доходов 49% респондентов ищут более высокооплачиваемую работу, 39% подрабатывают или находятся в поиске дополнительных источников дохода. Также 24% повышают свою квалификацию, а 17% работают сверхурочно.

Кроме того, 14% опрошенных предлагают свои услуги или товары, 10% занимаются инвестициями, а 6% придерживаются денежных примет. Еще 6% респондентов покупают лотерейные билеты.