Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/opros-2080374701.html
Исследование показало, сколько россиян довольно своим уровнем дохода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dfb05dcd2f437a09a97ff7d86a083216.jpg
Исследование показало, сколько россиян довольно своим уровнем дохода

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Своим уровнем дохода довольны 23% россиян, в то время как 27% совершенно не удовлетворены своим финансовым положением, следует из данных исследования "Работы.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Полностью довольны своим уровнем доходов 6% опрошенных, а скорее довольны 23% респондентов. Доля тех, кто оценивает ситуацию средне или затрудняется ответить, составляет 24%, в то время как скорее недовольны своим положением 26% участников исследования. Совершенно недовольны текущим финансовым состоянием 27% опрошенных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для повышения доходов 49% респондентов ищут более высокооплачиваемую работу, 39% подрабатывают или находятся в поиске дополнительных источников дохода. Также 24% повышают свою квалификацию, а 17% работают сверхурочно.
Кроме того, 14% опрошенных предлагают свои услуги или товары, 10% занимаются инвестициями, а 6% придерживаются денежных примет. Еще 6% респондентов покупают лотерейные билеты.
В исследовании, проведенном в феврале 2026 года, приняли участие более 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала