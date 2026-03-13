03:11 13.03.2026
В Белгородской области оператор дрона ВСУ атаковал супружескую пару
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жительница приграничного Грайворонского района Белгородской области рассказала, как оператор украинского дрона хладнокровно атаковал их с мужем, хотя видел, что это мирные жители, женщина пожелала ему в ответ "всего хорошего".
"На границе между Грайворонским и Борисовским районом... увидели, что летит дрон… Муж по тормозам, выскочили из машины, начали бежать на поле… Упали, поднялись, дрон уже около нас. Взрыв был, оглушило", - поделилась случившимся женщина на видео, которое предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По ее словам, муж успел сказать только: "все, нам хана". При этом в момент атаки они уже были не в машине – дрон следовал за ними даже после того, как они выбежали из автомобиля в поле. Женщина получила баротравму, осколочные ранения и не слышит одним ухом, а у ее мужа сильно пострадала нога. Мимо проезжали неравнодушные люди, которые отвезли раненых в больницу.
По ее мнению, оператор отчетливо видел, что перед ним мирные люди, но это его не остановило. "Явно думал не о том, что будет дальше с этими людьми, правда? Бил уже не в машину, бил в людей", - отметила она.
Пожелать такому человеку она может только "всего хорошего", добавила женщина.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
