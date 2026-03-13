Онколог объяснил, в чем коварство рака желудка

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Рак желудка часто развивается медленно и долгое время может не вызывать ярких симптомов, рассказал врач-онколог, хирург высшей квалификации Университетской клинической больницы имени И. М. Сеченова, эксперт фонда "Онкологика" Михаил Судаков.
"По мере прогрессирования заболевания могут появляться более выраженные признаки: дисфагия (затрудненное прохождение пищи), рвота содержимым желудка с неприятным запахом, а если происходит распад опухоли, то возможно кровотечение - рвота по типу кофейной гущи... Наиболее сложной считается четвертая стадия заболевания, когда опухоль выходит за пределы желудка и дает метастазы в другие органы, а одним из возможных направлений метастазирования становятся легкие", - сказал Судаков в разговоре с "Лентой.ру".
Он отметил, что в России регистрируют около 30 тысяч смертей от рака желудка ежегодно, так как из-за поздней диагностики пятилетняя выживаемость не превышает 5-7%. Врач добавил, что полное излечение при распространенном раке желудка встречается редко. По его словам, даже несмотря на это, при быстро подобранной индивидуальной терапии достижение длительной ремиссии возможно.
