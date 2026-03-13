07:03 13.03.2026 (обновлено: 10:31 13.03.2026)
Онколог объяснил, в чем коварство рака желудка
Дарья Буймова
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Рак желудка часто развивается медленно и долгое время может не вызывать ярких симптомов, рассказал врач-онколог, хирург высшей квалификации Университетской клинической больницы имени И. М. Сеченова, эксперт фонда "Онкологика" Михаил Судаков.
"По мере прогрессирования заболевания могут появляться более выраженные признаки: дисфагия (затрудненное прохождение пищи), рвота содержимым желудка с неприятным запахом, а если происходит распад опухоли, то возможно кровотечение - рвота по типу кофейной гущи... Наиболее сложной считается четвертая стадия заболевания, когда опухоль выходит за пределы желудка и дает метастазы в другие органы, а одним из возможных направлений метастазирования становятся легкие", - сказал Судаков в разговоре с "Лентой.ру".
Он отметил, что в России регистрируют около 30 тысяч смертей от рака желудка ежегодно, так как из-за поздней диагностики пятилетняя выживаемость не превышает 5-7%. Врач добавил, что полное излечение при распространенном раке желудка встречается редко. По его словам, даже несмотря на это, при быстро подобранной индивидуальной терапии достижение длительной ремиссии возможно.
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод
20 ноября 2025, 22:06
 
