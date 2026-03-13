В ОАЭ заявили о стабильности поставок энергоносителей в стране

ДУБАЙ, 13 мар - РИА Новости. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил о продолжении непрерывных поставок энергоносителей в стране после ликвидации пожара в нефтепромышленной зоне в эмирате Фуджейра, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Его Превосходительство министр энергетики и инфраструктуры подтвердил стабильность и бесперебойность поставок энергии в ОАЭ и отметил, что энергетическая система и национальные цепочки поставок работают с высокой эффективностью и обладают высокой степенью готовности и гибкости, обеспечивая непрерывное снабжение местных рынков необходимыми ресурсами без каких-либо перебоев", - сообщает WAM.
Согласно агентству, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ посетил нефтепромышленную зону эмирата Фуджейра (FOIZ), чтобы ознакомиться с результатами ликвидации последствий недавнего пожара на одном из объектов зоны.
Нефтепромышленная зона Фуджейры несколько раз подвергалась воздушным атакам со стороны Ирана. 9 марта власти эмирата сообщили, что в результате падения обломков после работы ПВО на одном из объектов FOIZ произошел пожар.
Нефтяной терминал в порту Фуджейры расположен на берегу Аравийского моря и позволяет осуществлять поставки в обход Ормузского пролива, который фактически заблокирован после нападения Израиля и США на Иран.