В Норвегии задержали мать с сыновьями в связи со взрывом у посольства США - РИА Новости, 13.03.2026
20:06 13.03.2026
В Норвегии задержали мать с сыновьями в связи со взрывом у посольства США
В Норвегии задержали мать с сыновьями в связи со взрывом у посольства США - РИА Новости, 13.03.2026
В Норвегии задержали мать с сыновьями в связи со взрывом у посольства США
Мать и трое сыновей задержаны в Норвегии в связи со взрывом у посольства США в Осло, им предъявлены обвинения в терроризме со взрывом, сообщает норвежская... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T20:06:00+03:00
2026-03-13T20:06:00+03:00
норвегия
сша
осло
В Норвегии задержали мать с сыновьями в связи со взрывом у посольства США

NRK: в Норвегии задержали мать с 3 сыновьями в связи со взрывом у посольства США

Полиция в Осло. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мать и трое сыновей задержаны в Норвегии в связи со взрывом у посольства США в Осло, им предъявлены обвинения в терроризме со взрывом, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
По данным телерадиокомпании, норвежская прокуратура запросила содержание задержанных под стражей на срок в четыре недели.
"Трое братьев и их мать обвиняются в терроризме со взрывом", - говорится в сообщении.
По информации NRK, младший из братьев признал, что заложил бомбу возле посольства, и дал согласие на заключение под стражу, при этом остальные задержанные не признают вины и просят об освобождении. Возраст и другие личные данные задержанных не указываются.
Кроме того, представитель прокуратуры Кристиан Хатло в беседе с телерадиокомпанией не исключил вероятность новых задержаний по этому делу.
Восьмого марта полиция Норвегии сообщила о громком взрыве возле посольства США в Осло, о пострадавших не сообщалось. После инцидента в городе были усилены меры безопасности, ведомство отметило, что среди прочего рассматривается версия о теракте.
В миреНорвегияСШАОсло
 
 
