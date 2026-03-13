В Норвегии задержали мать с сыновьями в связи со взрывом у посольства США

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мать и трое сыновей задержаны в Норвегии в связи со взрывом у посольства США в Осло, им предъявлены обвинения в терроризме со взрывом, сообщает норвежская телерадиокомпания Мать и трое сыновей задержаны в Норвегии в связи со взрывом у посольства США в Осло, им предъявлены обвинения в терроризме со взрывом, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK

По данным телерадиокомпании, норвежская прокуратура запросила содержание задержанных под стражей на срок в четыре недели.

"Трое братьев и их мать обвиняются в терроризме со взрывом", - говорится в сообщении.

По информации NRK, младший из братьев признал, что заложил бомбу возле посольства, и дал согласие на заключение под стражу, при этом остальные задержанные не признают вины и просят об освобождении. Возраст и другие личные данные задержанных не указываются.

Кроме того, представитель прокуратуры Кристиан Хатло в беседе с телерадиокомпанией не исключил вероятность новых задержаний по этому делу.