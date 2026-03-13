NYT назвала победой России смягчение США нефтяных санкций

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Газета New York Times назвала геополитической победой России смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Решение США временно снять некоторые ограничения на российскую нефть принесло Кремлю геополитическую победу", - пишет издание.
По мнению аналитиков, РФ помимо смягчения санкций также может получить выгоду от повышения цен на энергоносители на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.