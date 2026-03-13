Макрон отказывается пересмотреть санкции против российской нефти - РИА Новости, 13.03.2026
17:52 13.03.2026
Макрон отказывается пересмотреть санкции против российской нефти
Макрон отказывается пересмотреть санкции против российской нефти - РИА Новости, 13.03.2026
Макрон отказывается пересмотреть санкции против российской нефти
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне того, как власти США пытаются сбить взлетевшие из-за эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть, ослабляя санкции... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:52:00+03:00
2026-03-13T17:52:00+03:00
ближний восток
россия
сша
в мире, ближний восток, россия, сша, эммануэль макрон, владимир зеленский, g7, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, G7, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон отказывается пересмотреть санкции против российской нефти

Макрон: ситуация на рынке нефти не повлияет на позицию Франции по санкциям

ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне того, как власти США пытаются сбить взлетевшие из-за эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть, ослабляя санкции против российского топлива, заявил, что положение на рынке не повлияет на позицию Парижа по санкциям в отношении России.
Макрон заявил в среду, что страны "Большой семерки" (G7) не будут отменять санкций против России в связи с ростом цен на топливо из-за эскалации кризиса на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон (участник G7) сначала вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Цена на нефть может вырасти в несколько раз, считает глава комитета Госдумы
Вчера, 16:36
"(Я хотел бы – ред.) повторить, что контекст повышения цен на нефть (из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке – ред.) ни в коем случае не должен привести к пересмотру нашей позиции по санкциям против России. Эту позицию заняла G7 и это, конечно же, позиция Франции и Европы", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Макрон призвал обеспечить прозрачность на нефтепроводе "Дружба"
