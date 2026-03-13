Макрон отказывается пересмотреть санкции против российской нефти

ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне того, как власти США пытаются сбить взлетевшие из-за эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть, ослабляя санкции против российского топлива, заявил, что положение на рынке не повлияет на позицию Парижа по санкциям в отношении России.