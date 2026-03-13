Макрон отказывается пересмотреть санкции против российской нефти

ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне того, как власти США пытаются сбить взлетевшие из-за эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть, ослабляя санкции против российского топлива, заявил, что положение на рынке не повлияет на позицию Парижа по санкциям в отношении России.
Макрон заявил в среду, что страны "Большой семерки" (G7) не будут отменять санкций против России в связи с ростом цен на топливо из-за эскалации кризиса на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон (участник G7) сначала вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"(Я хотел бы – ред.) повторить, что контекст повышения цен на нефть (из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке – ред.) ни в коем случае не должен привести к пересмотру нашей позиции по санкциям против России. Эту позицию заняла G7 и это, конечно же, позиция Франции и Европы", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.