Эксперт предрек рост цен на нефть из-за ослабления антироссийских санкций

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Решение США ослабить санкции против российской нефти может не снизить, а, напротив, повысить цены на черное золото в мире, так как это показывает трейдерам, что американцы видят высокие риски длительного перекрытия Ормузского пролива, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.