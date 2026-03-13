Эксперт предрек рост цен на нефть из-за ослабления антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2026
16:39 13.03.2026
Эксперт предрек рост цен на нефть из-за ослабления антироссийских санкций
Эксперт предрек рост цен на нефть из-за ослабления антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2026
Эксперт предрек рост цен на нефть из-за ослабления антироссийских санкций
Решение США ослабить санкции против российской нефти может не снизить, а, напротив, повысить цены на черное золото в мире, так как это показывает трейдерам, что РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T16:39:00+03:00
2026-03-13T16:39:00+03:00
сша
ормузский пролив
вашингтон (штат)
в мире, сша, ормузский пролив, вашингтон (штат), игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, сургутнефтегаз, лукойл, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ормузский пролив, Вашингтон (штат), Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт предрек рост цен на нефть из-за ослабления антироссийских санкций

Юшков: решение США ослабить антироссийские санкции может повысить цены на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Решение США ослабить санкции против российской нефти может не снизить, а, напротив, повысить цены на черное золото в мире, так как это показывает трейдерам, что американцы видят высокие риски длительного перекрытия Ормузского пролива, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Дмитриев рассказал подробности снятия ограничений США на российскую нефть
Вчера, 05:26
"Цена, наоборот, может отреагировать даже ростом, потому что трейдеры на это смотрят: во-первых, раз лицензия выдается на 30 дней, значит и еще несколько недель продлится перекрытие Ормузского пролива. Во-вторых, раз американцы пошли на заморозку антироссийских санкций, значит дела действительно плохи, значит действительно настолько высок дефицит", - сказал Юшков.
Эксперт отметил, что, очевидно, целью Вашингтона было снизить цены на нефть, хотя до конца не понятно, какие конкретно санкции были приостановлены - формально покупать российскую нефть не было запрещено и ранее. Не разрешалось проводить сделки только с компаниями, которые находятся в SDN-листе: "Сургутнефтегазом", "Лукойлом", "Роснефтью" и "Газпром нефтью".
Тем не менее, подчеркнул он, в любом случае заморозка таких санкций выгодна для России, так как создает прецедент.
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
11 марта, 08:00
 
