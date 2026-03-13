Решение США снять санкции с российской нефти вызывало озабоченность в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает "серьезную озабоченность", заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.