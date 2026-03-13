11:17 13.03.2026 (обновлено: 11:22 13.03.2026)
Сийярто призвал ЕС ослабить санкции против российской нефти
Сийярто призвал ЕС ослабить санкции против российской нефти
Венгрия призывает ЕС последовать примеру США и временно ослабить санкции против нефти из РФ, а не "плясать под дудку" Владимира Зеленского, заявил венгерский... РИА Новости, 13.03.2026
Сийярто призвал ЕС ослабить санкции против российской нефти

Сийярто призвал ЕС по примеру США ослабить санкции против российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Венгрия призывает ЕС последовать примеру США и временно ослабить санкции против нефти из РФ, а не "плясать под дудку" Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок. К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что Венгрия "требует, чтобы Брюссель, как и американцы, тоже приостановил санкции против российской нефти, и чтобы решения Брюсселя не принимались на основе шантажа Зеленского".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
