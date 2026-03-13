Сийярто призвал ЕС ослабить санкции против российской нефти

БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Венгрия призывает ЕС последовать примеру США и временно ослабить санкции против нефти из РФ, а не "плясать под дудку" Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.