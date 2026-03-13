02:53 13.03.2026 (обновлено: 07:50 13.03.2026)
США разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда до 12 марта
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта, говорится в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
"Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00:01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года", — говорится в документе.
Уточняется, что лицензия не разрешает какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в ней, включая те, которые связаны с Ираном, его правительством, а также товарами или услугами из этой страны.
На прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Индии разрешили продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу НПЗ в Южной Азии. При этом высокопоставленный представитель Нью-Дели подчеркнул, что его страна никогда не зависела от чужой воли в этом вопросе. По его словам, недавняя отмена американских санкций лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
