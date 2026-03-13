Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/nedvizhimost-2080373929.html
В Госдуме предложили фиксировать на видео все сделки с недвижимостью
В Госдуме предложили фиксировать на видео все сделки с недвижимостью
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_218:283:3072:1888_1920x0_80_0_0_6276539dbfdc315d14a93102c07961d3.jpg
https://ria.ru/20260208/nedvizhimost-2072962492.html
https://ria.ru/20260122/zhile-2069454429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_607:140:3072:1989_1920x0_80_0_0_67e286eaaf535af5008454d2ead4bbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Госдуме предложили фиксировать на видео все сделки с недвижимостью

© iStock.com / Tsikhan KuprevichРиелторы отдают ключи от квартиры
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Риелторы отдают ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью.
"Покупка или продажа жилья - это шаг, в котором ошибка или злой умысел могут стоить человеку всего, что он копил десятилетиями. Поэтому нотариусы должны вести видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью. Речь идет не просто о формальной записи процесса - видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость", - сказал Кошелев.
Парламентарий указал, что сегодня нотариальное удостоверение опирается в основном на бумагу, которую легко подделать или оспорить, утверждая, что человек якобы не понимал, что подписывает. По его словам, суды сталкиваются с главной проблемой: сложно доказать, что гражданин действовал под влиянием заблуждения или давления, полагая, например, что оформляет не продажу, а договор аренды или пожизненного содержания.
Кошелев отметил, что видеозапись станет неопровержимым доказательством, которое зафиксирует, было ли согласие человека добровольным, осознавал ли он свои действия - это объективный материал.
"В зоне особого риска - одинокие пожилые люди и те, кто не обладает юридической грамотностью. Многие граждане пенсионного возраста могут испытывать сложности с прочтением документов, напечатанных мелким шрифтом, или не до конца понимать юридические последствия подписи. Видеофиксация дисциплинирует всех участников процесса. Запись фиксирует сделку и снижает риск последующих споров и недобросовестных интерпретаций. Запись защищает и добросовестных покупателей: в случае если продавец или его родственники попытаются оспорить сделку, видеоматериал подтвердит законность намерений и отсутствие давления", - подчеркнул депутат.
Кошелев считает, что внедрение обязательной видеофиксации защитит пенсионеров от давления и обмана, снизит нагрузку на судебную систему и поможет восстановить справедливость там, где цена ошибки измеряется судьбами семей.
ЖильеРоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала