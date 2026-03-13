Блицкриг США против Ирана провалился, заявил Небензя

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. У Вашингтона полностью отсутствуют пути выхода из военной операции на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

« "Блицкриг провалился: иранское правительство не рухнуло, а народ не восстал против него, и, судя по всему, у США нет стратегии выхода из этой игры", — сказал он в интервью RT.

Дипломат добавил, что Иран, как и другие страны, имеет право на безопасность, но оно не соблюдается.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут вечно продолжать операцию против Ирана, так как они якобы обладают неограниченным арсеналом боеприпасов. Он также признал, что немедленной смены власти там в результате внутренних процессов ждать не стоит.