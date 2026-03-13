Колумбийский наемник ВСУ заявил, что его завербовали через рекламу в TikTok
Колумбийский наемник, воевавший на стороне украинских вооруженных сил и попавший в плен, сообщил, что был завербован через рекламу в TikTok и не получил...
2026-03-13T22:46:00+03:00
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости.
Колумбийский наемник, воевавший на стороне украинских вооруженных сил и попавший в плен, сообщил, что был завербован через рекламу в TikTok и не получил обещанной оплаты, его заявления показал телеканал RT
.
"Я работал с алюминием и стеклом, зарабатывал очень мало, моей семье нужны были деньги… я смотрел видео в TikTok
, и мне попалось объявление, что Украина
предоставляет бесплатные авиабилеты для поездки из Колумбии", - рассказал наемник.
По словам мужчины, после контакта с организаторами поездки он подписал контракт, по которому ему обещали зарплату от 7 до 12 миллионов колумбийских песо (около 1,8–3 тысяч долларов) в зависимости от должности и времени службы.
"Но с того момента, как я туда попал, и до сегодняшнего дня я не получил от Украины никаких выплат", - заявил наемник.
По словам мужчины, он 25-летний гражданин Колумбии
по имени Анхель Арнульфо Годой Луна из департамента Кундинамарка неподалёку от Боготы
.
Как утверждает наемник, после перелёта с пересадками в Панаме
и Турции
группа прибыла в Кишинёв
, где у них изъяли паспорта и затем перевезли на автобусе на Украину.
Он также заявил, что обучение длилось около десяти дней, после чего его и других иностранцев направили на позиции на линии фронта. По его словам, им обещали, что миссия продлится 10-15 дней, однако они находились на одной позиции более 40 дней.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников, принятую в 1989 году. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро
.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.