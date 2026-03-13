Колумбийский наемник ВСУ заявил, что его завербовали через рекламу в TikTok
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
22:46 13.03.2026
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что его завербовали через рекламу в TikTok
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что его завербовали через рекламу в TikTok - РИА Новости, 13.03.2026
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что его завербовали через рекламу в TikTok
Колумбийский наемник, воевавший на стороне украинских вооруженных сил и попавший в плен, сообщил, что был завербован через рекламу в TikTok и не получил... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T22:46:00+03:00
2026-03-13T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
колумбия
богота
tiktok
вооруженные силы украины
украина
колумбия
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_e38661f34ef3524d941a049a8af5bce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, колумбия, богота, tiktok, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Колумбия, Богота, TikTok, Вооруженные силы Украины
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что его завербовали через рекламу в TikTok

Пленный колумбийский наемник ВСУ рассказал о вербовке через TikTok

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Колумбийский наемник, воевавший на стороне украинских вооруженных сил и попавший в плен, сообщил, что был завербован через рекламу в TikTok и не получил обещанной оплаты, его заявления показал телеканал RT.
"Я работал с алюминием и стеклом, зарабатывал очень мало, моей семье нужны были деньги… я смотрел видео в TikTok, и мне попалось объявление, что Украина предоставляет бесплатные авиабилеты для поездки из Колумбии", - рассказал наемник.
Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ
По словам мужчины, после контакта с организаторами поездки он подписал контракт, по которому ему обещали зарплату от 7 до 12 миллионов колумбийских песо (около 1,8–3 тысяч долларов) в зависимости от должности и времени службы.
"Но с того момента, как я туда попал, и до сегодняшнего дня я не получил от Украины никаких выплат", - заявил наемник.
По словам мужчины, он 25-летний гражданин Колумбии по имени Анхель Арнульфо Годой Луна из департамента Кундинамарка неподалёку от Боготы.
Как утверждает наемник, после перелёта с пересадками в Панаме и Турции группа прибыла в Кишинёв, где у них изъяли паспорта и затем перевезли на автобусе на Украину.
"Сыграет роль". На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия
Он также заявил, что обучение длилось около десяти дней, после чего его и других иностранцев направили на позиции на линии фронта. По его словам, им обещали, что миссия продлится 10-15 дней, однако они находились на одной позиции более 40 дней.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников, принятую в 1989 году. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКолумбияБоготаTikTokВооруженные силы Украины
 
 
