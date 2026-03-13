МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ, выяснило РИА Новости.
На сайте структуры, отвечающей за вербовку иностранных наемников для ВСУ, было опубликовано интервью "Месси", который рассказал, что служит в 141-й отдельной механизированной бригаде, где стал одним из первых колумбийцев.
Наемник, ранее служивший в ВС Колумбии, поделился, что в ВСУ ему было присвоено звание младшего сержанта.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18