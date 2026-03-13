В России предложили создать музей в честь паралимпийцев

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Музей, посвященный паралимпийцам, чтобы отметить их выдающиеся достижения в спорте, необходимо открыть в России, заявил председатель правления Межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", член партии ЛДПР, юрист Иван Курбаков.

"Предлагаем государству и частным инвесторам создать современный федеральный музей, где будут собраны экспонаты, фотографии, видеоматериалы и личные вещи спортсменов, достигших выдающихся результатов на Паралимпиаде. Он станет центром просвещения и вдохновения для нового поколения спортсменов и широкой общественности. Мы уже направили обращения в комитет Госдумы по физической культуре и спорту, Паралимпийский комитет России. Также считаем необходимым увековечивание памяти в общественных пространствах и на государственных символах", - рассказал порталу NEWS.ru Курбаков.

Он отметил, что инициатива включает установку памятных знаков, скульптур и мемориальных досок в стратегически важных местах: в городах, где жили и тренировались спортсмены, а также на государственных зданиях и спортивных аренах. Также, по его мнению, можно проводить ежегодные торжества в честь достижений паралимпийцев.