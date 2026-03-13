В России предложили создать музей в честь паралимпийцев - РИА Новости, 13.03.2026
18:55 13.03.2026 (обновлено: 18:56 13.03.2026)
В России предложили создать музей в честь паралимпийцев
В России предложили создать музей в честь паралимпийцев - РИА Новости, 13.03.2026
В России предложили создать музей в честь паралимпийцев
Музей, посвященный паралимпийцам, чтобы отметить их выдающиеся достижения в спорте, необходимо открыть в России, заявил председатель правления Межрегиональной... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:55:00+03:00
2026-03-13T18:56:00+03:00
общество
россия
госдума рф
паралимпийский комитет россии (пкр)
спорт
https://ria.ru/20260311/degtjarev-2080032862.html
https://ria.ru/20260312/paralimpiada-2026-2080333328.html
россия
общество, россия, госдума рф, паралимпийский комитет россии (пкр), спорт
Общество, Россия, Госдума РФ, Паралимпийский комитет России (ПКР), Спорт
В России предложили создать музей в честь паралимпийцев

"Отцы рядом" предложили создать в России музей в честь паралимпийцев

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Музей, посвященный паралимпийцам, чтобы отметить их выдающиеся достижения в спорте, необходимо открыть в России, заявил председатель правления Межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", член партии ЛДПР, юрист Иван Курбаков.
"Предлагаем государству и частным инвесторам создать современный федеральный музей, где будут собраны экспонаты, фотографии, видеоматериалы и личные вещи спортсменов, достигших выдающихся результатов на Паралимпиаде. Он станет центром просвещения и вдохновения для нового поколения спортсменов и широкой общественности. Мы уже направили обращения в комитет Госдумы по физической культуре и спорту, Паралимпийский комитет России. Также считаем необходимым увековечивание памяти в общественных пространствах и на государственных символах", - рассказал порталу NEWS.ru Курбаков.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде
11 марта, 17:57
Он отметил, что инициатива включает установку памятных знаков, скульптур и мемориальных досок в стратегически важных местах: в городах, где жили и тренировались спортсмены, а также на государственных зданиях и спортивных аренах. Также, по его мнению, можно проводить ежегодные торжества в честь достижений паралимпийцев.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
12 марта, 20:17
 
ОбществоРоссияГосдума РФПаралимпийский комитет России (ПКР)Спорт
 
 
