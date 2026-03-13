Муфтий рассказал, что делать мусульманам в Ночь могущества

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Верующие проводят Ночь могущества в исламе за особыми ночными молитвами и чтением Корана, сказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов.

Считается, что в Ночь могущества,или "Лейлат аль-Кадр", Всевышний ниспослал верующим Коран. В этом году мусульмане отмечают Ночь могущества с 16 на 17 марта.

"Поклонение, совершенное в эту ночь, по своей духовной ценности превосходит поклонение, совершаемое на протяжении долгих лет. Всевышний дарует людям особую возможность приблизиться к Нему, очистить сердце от грехов и обратиться с молитвами и надеждой на милость и прощение. Для мусульман Лейлат аль-Кадр – это время глубокого духовного сосредоточения. Верующие стремятся провести эту ночь в поклонении: совершают ночные молитвы, читают Священный Коран, поминают Всевышнего, обращаются к Нему с искренними молитвами", – сказал муфтий РИА Новости.