Муфтий рассказал, что делать мусульманам в Ночь могущества
18:07 13.03.2026
Муфтий рассказал, что делать мусульманам в Ночь могущества
Муфтий рассказал, что делать мусульманам в Ночь могущества
Аббясов: в Ночь могущества нужно делать особые ночные молитвы и читать Коран

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Верующие проводят Ночь могущества в исламе за особыми ночными молитвами и чтением Корана, сказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов.
Считается, что в Ночь могущества,или "Лейлат аль-Кадр", Всевышний ниспослал верующим Коран. В этом году мусульмане отмечают Ночь могущества с 16 на 17 марта.
"Поклонение, совершенное в эту ночь, по своей духовной ценности превосходит поклонение, совершаемое на протяжении долгих лет. Всевышний дарует людям особую возможность приблизиться к Нему, очистить сердце от грехов и обратиться с молитвами и надеждой на милость и прощение. Для мусульман Лейлат аль-Кадр – это время глубокого духовного сосредоточения. Верующие стремятся провести эту ночь в поклонении: совершают ночные молитвы, читают Священный Коран, поминают Всевышнего, обращаются к Нему с искренними молитвами", – сказал муфтий РИА Новости.
По исламской традиции, точная дата Ночи могущества приходится на одну из последних десяти ночей месяца Рамадан, а в хадисах говорится, что искать её ночь следует среди нечетных ночей последней декады или в последних семи ночах Рамадана. Верующие чаще всего встречают её на 27-е число месяца Рамадан.
Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году
9 марта, 08:25
 
