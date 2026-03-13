Газопровод высокого давления построили в СЗАО Москвы

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 165 метров завершили на Дубравной улице в районе Митино в Москве, работы стали частью комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого и надежного газоснабжения жителей Северо-Западного административного округа города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На Дубравной улице в районе Митино завершено строительство участка газопровода высокого давления. Работы, проходившие с сентября по декабрь прошлого года, стали частью комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого и надежного газоснабжения жителей Северо-Западного административного округа. В рамках проекта построили газопровод высокого давления общей протяженностью 165 метров. В качестве материала выбрали полиэтилен, обладающий устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивной среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие трубы отличаются гибкостью, что снижает риски повреждений при возможных подвижках грунта, а также высокой герметичностью. Срок их службы рассчитан более чем на 40 лет.

"Строительство выполнялось открытым способом, предусматривающим разработку траншеи. Этот метод позволяет обеспечить высокий контроль качества монтажа и надежности всех соединений. Специалисты уложили трубопровод и провели сварочные работы, а также благоустроили территорию", - уточняется в сообщении.

Поясняется, что ключевым этапом стала врезка нового участка в действующий газопровод без снижения давления. Для этого использовали специальные врезные тройники и оборудование для подключения под рабочим давлением.

"На действующем трубопроводе установили герметичную конструкцию с запорным механизмом, а затем аккуратно просверлили отверстие в стенке трубы. Все манипуляции проводились в герметичной камере, что полностью исключает утечку газа. Главное преимущество такой технологии заключается в том, что она позволяет не прекращать и не ограничивать подачу газа потребителям", - дополняется в сообщении.

Подчеркивается, что это особенно важно в густонаселенном районе во время отопительного периода, когда даже кратковременное ограничение может повлиять на работу социальных и жилых объектов.