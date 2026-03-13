Рейтинг@Mail.ru
Газопровод высокого давления построили в СЗАО Москвы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:09 13.03.2026
Газопровод высокого давления построили в СЗАО Москвы
Газопровод высокого давления построили в СЗАО Москвы - РИА Новости, 13.03.2026
Газопровод высокого давления построили в СЗАО Москвы
Строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 165 метров завершили на Дубравной улице в районе Митино в Москве, работы стали частью комплекса РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T14:09:00+03:00
2026-03-13T14:09:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
митино
москва
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838800433_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e4b90d48c6762b593975a3b9901544b4.jpg
https://ria.ru/20260312/moskva-2080168033.html
митино
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838800433_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d9bfa1c25248869bcf2cc1bc13ee83a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
митино, москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Митино, Москва, Мосгаз
Газопровод высокого давления построили в СЗАО Москвы

В Митино завершили строительство газопровода высокого давления

© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 165 метров завершили на Дубравной улице в районе Митино в Москве, работы стали частью комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого и надежного газоснабжения жителей Северо-Западного административного округа города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На Дубравной улице в районе Митино завершено строительство участка газопровода высокого давления. Работы, проходившие с сентября по декабрь прошлого года, стали частью комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого и надежного газоснабжения жителей Северо-Западного административного округа. В рамках проекта построили газопровод высокого давления общей протяженностью 165 метров. В качестве материала выбрали полиэтилен, обладающий устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивной среды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие трубы отличаются гибкостью, что снижает риски повреждений при возможных подвижках грунта, а также высокой герметичностью. Срок их службы рассчитан более чем на 40 лет.
"Строительство выполнялось открытым способом, предусматривающим разработку траншеи. Этот метод позволяет обеспечить высокий контроль качества монтажа и надежности всех соединений. Специалисты уложили трубопровод и провели сварочные работы, а также благоустроили территорию", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что ключевым этапом стала врезка нового участка в действующий газопровод без снижения давления. Для этого использовали специальные врезные тройники и оборудование для подключения под рабочим давлением.
"На действующем трубопроводе установили герметичную конструкцию с запорным механизмом, а затем аккуратно просверлили отверстие в стенке трубы. Все манипуляции проводились в герметичной камере, что полностью исключает утечку газа. Главное преимущество такой технологии заключается в том, что она позволяет не прекращать и не ограничивать подачу газа потребителям", - дополняется в сообщении.
Подчеркивается, что это особенно важно в густонаселенном районе во время отопительного периода, когда даже кратковременное ограничение может повлиять на работу социальных и жилых объектов.
На участке также дополнительно установили запорное устройство с системой дистанционного управления. Его можно контролировать из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", что позволяет в режиме реального времени производить переключения или выполнять локализацию участка без выезда персонала на место.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМитиноМоскваМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала