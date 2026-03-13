Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы

Люди держат руки над батареей. Архивное фото

Люди держат руки над батареей

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за теплой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с резким повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, позволяющих обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.

"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - добавил Бирюков.