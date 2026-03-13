Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы
Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за теплой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за теплой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с резким повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, позволяющих обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.
"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.