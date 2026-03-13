В музее городского хозяйства Москвы пройдет праздник ко Дню работника ЖКХ
2026-03-13T09:42:00+03:00
День работника ЖКХ отпразднуют в музее городского хозяйства Москвы 15 марта
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, пройдет 15 марта в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, где для гостей подготовят лекции, мастер-классы, экскурсии и интерактивные программы, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"В музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ 15 марта пройдет праздник, посвященный Дню работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Гости смогут посетить лекции, мастер-классы, викторины и чемпионаты по настольным играм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа начнется в 10.00 и продлится до вечера. В течение дня в музее будет работать интерактивная площадка АО "Мосгаз
", где гости смогут принять участие в викторине по правилам газовой безопасности и истории развития газовой системы столицы, а также собрать тематические пазлы. Для детей подготовят мастер-класс по декорированию защитных касок.
"В 11:00 для юных художников проведут занятие "Рисуем Москву", где они смогут изобразить любимые уголки столицы. В 13:00 дети встретятся с волшебной феей, которая расскажет, как устроена система раздельного сбора отходов, какие виды вторсырья отправляют в переработку и почему это важно для экологии", - добавили на сайте.
Кроме того, в программе дня есть лекции об эволюции многоквартирных домов, мастер-классы для детей и чемпионат по настольной игре "Моя комфортная Москва".
Подчеркивается, что вход на все мероприятия музея городского хозяйства Москвы
свободный.