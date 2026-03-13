В музее городского хозяйства Москвы пройдет праздник ко Дню работника ЖКХ

"В музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ 15 марта пройдет праздник, посвященный Дню работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Гости смогут посетить лекции, мастер-классы, викторины и чемпионаты по настольным играм", - говорится в сообщении.

"В 11:00 для юных художников проведут занятие "Рисуем Москву", где они смогут изобразить любимые уголки столицы. В 13:00 дети встретятся с волшебной феей, которая расскажет, как устроена система раздельного сбора отходов, какие виды вторсырья отправляют в переработку и почему это важно для экологии", - добавили на сайте.