В Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в этом году
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют в этом году более 850 крыш многоквартирных домов, сообщил
журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия проводим в рамках региональной программы капитального ремонта, которая является одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы привели в порядок около 9,5 тысяч крыш, в этом году отремонтируем свыше 850, больше всего – в Центральном, Южном и Западном административных округах", - сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что в перечень работ входит замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - отметил Бирюков
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Так, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.