В Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в этом году
09:38 13.03.2026 (обновлено: 09:44 13.03.2026)
В Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в этом году
В Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в этом году
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют в этом году более 850 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Мероприятия проводим в рамках региональной программы капитального ремонта, которая является одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы привели в порядок около 9,5 тысяч крыш, в этом году отремонтируем свыше 850, больше всего – в Центральном, Южном и Западном административных округах", - сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что в перечень работ входит замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Так, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Ремонт фасада здания - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Москве отремонтируют более 600 фасадов многоквартирных домов
11 марта, 12:31
 
