Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/moshenniki-2080401422.html
Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта"
Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" - РИА Новости, 13.03.2026
Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта"
Телефонные мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" и убеждая в необходимости переоформления положенных по возрасту льгот на... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T08:57:00+03:00
2026-03-13T08:57:00+03:00
челябинская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_9f74fe3b5aaa164c3fdcd85c22343bc8.jpg
https://ria.ru/20260313/aferisty-2080365172.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_67:0:1434:1025_1920x0_80_0_0_1e1b90ba5953f89c495df186fe3d404a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, россия, безопасность
Челябинская область, Россия, Безопасность
Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта"

РИА Новости: мошенники обманывают россиян с переоформлением льгот на энергию

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном
Молодой человек с телефоном - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Телефонные мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" и убеждая в необходимости переоформления положенных по возрасту льгот на электроэнергию, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, россиянину в WhatsApp позвонили мошенники, которые представились сотрудниками "Энергосбыта". Они сообщили мужчине, что ему необходимо переоформить положенные по возрасту льготы на электроэнергию. Он назвал мошенникам несколько кодов из СМС.
В результате россиянина заставили срочно продать свой автомобиль за 550 тысяч рублей, так как, со слов мошенников, он якобы числится в угоне. Мужчина также взял кредит на 200 тысяч рублей и личные сбережения, ещё почти 100 тысяч рублей попросил в долг у близких, а затем все средства - чуть более миллиона рублей - перевел мошенникам, следует из материалов.
После мужчина обратился в правоохранительные органы, в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
Кроме того, потерпевший заявил гражданский иск на 170 тысяч рублей к адресату одного из переводов, однако ответчик на заседание не пришел. В итоге суд в Челябинской области постановил взыскать всю сумму неосновательного обогащения плюс ещё почти 30 тысяч рублей за пользование чужими деньгами, заключается в материалах.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Челябинская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала