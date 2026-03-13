МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Телефонные мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" и убеждая в необходимости переоформления положенных по возрасту льгот на электроэнергию, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В результате россиянина заставили срочно продать свой автомобиль за 550 тысяч рублей, так как, со слов мошенников, он якобы числится в угоне. Мужчина также взял кредит на 200 тысяч рублей и личные сбережения, ещё почти 100 тысяч рублей попросил в долг у близких, а затем все средства - чуть более миллиона рублей - перевел мошенникам, следует из материалов.