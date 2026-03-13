https://ria.ru/20260313/moshenniki-2080401422.html
Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта"
Телефонные мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" и убеждая в необходимости переоформления положенных по возрасту льгот на... РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_9f74fe3b5aaa164c3fdcd85c22343bc8.jpg
https://ria.ru/20260313/aferisty-2080365172.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_67:0:1434:1025_1920x0_80_0_0_1e1b90ba5953f89c495df186fe3d404a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Челябинская область, Россия, Безопасность
РИА Новости: мошенники обманывают россиян с переоформлением льгот на энергию
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Телефонные мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" и убеждая в необходимости переоформления положенных по возрасту льгот на электроэнергию, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, россиянину в WhatsApp
позвонили мошенники, которые представились сотрудниками "Энергосбыта". Они сообщили мужчине, что ему необходимо переоформить положенные по возрасту льготы на электроэнергию. Он назвал мошенникам несколько кодов из СМС.
В результате россиянина заставили срочно продать свой автомобиль за 550 тысяч рублей, так как, со слов мошенников, он якобы числится в угоне. Мужчина также взял кредит на 200 тысяч рублей и личные сбережения, ещё почти 100 тысяч рублей попросил в долг у близких, а затем все средства - чуть более миллиона рублей - перевел мошенникам, следует из материалов.
После мужчина обратился в правоохранительные органы, в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
Кроме того, потерпевший заявил гражданский иск на 170 тысяч рублей к адресату одного из переводов, однако ответчик на заседание не пришел. В итоге суд в Челябинской области
постановил взыскать всю сумму неосновательного обогащения плюс ещё почти 30 тысяч рублей за пользование чужими деньгами, заключается в материалах.