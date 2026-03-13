Молдавия запретила рыбную ловлю на Днестре из-за нефти с Украины

КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Молдавские власти ввели запрет на рыбную ловлю на участке реки Днестр от села Наславча до Дубоссарского водохранилища из-за нефтяного пятна, обнаруженного в приграничном с Украиной районе, сообщает в пятницу министерство окружающей среды Молдавии.
"В качестве меры предосторожности и во избежание любых рисков рыбная ловля запрещена на участке реки Днестр между Наславчей и Дубоссарами", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что ограничение действует с 13 марта по 1 апреля.
Ранее в пятницу министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии. В настоящее время на месте работают мобильные лаборатории, которые проводят забор проб каждые шесть часов. Премьер-министр республики Александру Мунтяну сообщил, что власти Молдавии обратились к Европейскому союзу за содействием в ликвидации нефтяного загрязнения.
Днестр является стратегическим источником воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.