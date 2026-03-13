Молдавия запретила рыбную ловлю на Днестре из-за нефти с Украины

КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Молдавские власти ввели запрет на рыбную ловлю на участке реки Днестр от села Наславча до Дубоссарского водохранилища из-за нефтяного пятна, обнаруженного в приграничном с Украиной районе, сообщает в пятницу министерство окружающей среды Молдавии.