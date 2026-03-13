05:20 13.03.2026
В МККК призвали защищать гражданскую инфраструктуру в Иране
Гражданская инфраструктура должна быть защищена, все стороны конфликта должны соблюдать правила ведения войны, заявили РИА Новости в Международном Комитете... РИА Новости, 13.03.2026
ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости. Гражданская инфраструктура должна быть защищена, все стороны конфликта должны соблюдать правила ведения войны, заявили РИА Новости в Международном Комитете Красного Креста, комментируя удары по школе в иранском Минабе.
"Снимки после ударов по школе в Хормозгане ужасают... Школы и другая гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с правилами ведения войны", - указали в организации.
Там отметили, что международное гуманитарное право "специально разработано для того, чтобы ограничить основную тяжесть конфликта для тех, кто не принимает участия в боевых действиях".
"Мы вновь настоятельно призываем все стороны уважать и обеспечивать соблюдение правил ведения войны при осуществлении боевых действий. Эти гарантии могут стать решающим фактором между жизнью и смертью для тех, кто не принимает участия в боевых действиях", - заявили в МККК.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.
