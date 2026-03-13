В МККК призвали защищать гражданскую инфраструктуру в Иране

"Снимки после ударов по школе в Хормозгане ужасают... Школы и другая гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с правилами ведения войны", - указали в организации.

Там отметили, что международное гуманитарное право "специально разработано для того, чтобы ограничить основную тяжесть конфликта для тех, кто не принимает участия в боевых действиях".

В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.